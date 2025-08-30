Confidenciales
Más de 500 suboficiales llegan a reforzar las operaciones militares en zonas complejas
Buscan hacerle frente a los grupos armados ilegales.
La Escuela Militar de Suboficiales del Ejército graduó a estos jóvenes, que a partir de momento serán comandantes de equipos de combate en el nivel táctico.
Estos cabos terceros serán desplegados en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Chocó, sur de Bolívar y Catatumbo, en Norte de Santander; zonas donde los grupos armados organizados alteran la seguridad y orden público.
En estos departamentos de Colombia, delinquen grupos ilegales como las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros, que colocan en jaque la tranquilidad de la población civil.
Después de dos años de entrenamiento táctico en la Escuela Militar de Suboficiales, estos 514 jóvenes aplicarán sus conocimientos en apoyo a los pelotones que hoy adelantan operaciones militares en dichas regiones.