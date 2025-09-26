Suscribirse

Confidenciales

Maurice Armitage tomó importante decisión sobre su aspiración presidencial

El exalcalde de Cali había recibido una propuesta para avalar su candidatura para las elecciones de 2026.

Redacción Semana
26 de septiembre de 2025, 8:50 p. m.
Entrevista Maurice Armitage
Maurice Armitage rechazó aval de la Alianza Verde para las elecciones presidenciales de 2026. | Foto: Aymer Andrés Alvarez

El exalcalde de Cali, Maurice Armitage, rechazó la propuesta de la Alianza Verde de ser avalado por ese partido en su aspiración para las elecciones presidenciales de 2026.

El empresario vallecaucano aseguró que continuará su carrera en solitario para intentar llegar a la Casa de Nariño como uno de los liderazgos políticos que surgió desde las regiones y que está aspirando en esta contienda.

Contexto: La petición que le hicieron los sindicatos al MinTrabajo sobre el incremento del salario mínimo para 2026

“Respetados miembros del Partido Verde: he tomado la decisión de no aceptarles el aval para ser su candidato presidencial. Esto significa que continuaré con independencia mi precandidatura. Les agradezco el haberme tenido en cuenta y les deseo éxitos como colectividad", escribió Armitage en su cuenta de X.

El empresario fue alcalde de la capital del Valle del Cauca entre 2016 y 2019, cargo al que llegó a través del movimiento Creemos Cali, con el que recibió respaldo de diferentes sectores políticos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Simulacro ante conflictos armados”: Maduro realizará un ejercicio sin precedentes en Venezuela por “amenaza de EE.UU.”

2. Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles: video de su más reciente tanto con Al Nassr

3. Importante cadena de Estados Unidos despedirá a casi 1.000 empleados y generó gran polémica entre sus trabajadores

4. Registrador revela la cifra “sin precedentes” de candidatos que quieren aspirar a la Presidencia en 2026

5. ¿Asesino en serie en Houston? Cuatro cadáveres fueron encontrados en los canales de la ciudad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Maurice ArmitageAlianza VerdeElecciones 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.