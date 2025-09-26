Maurice Armitage tomó importante decisión sobre su aspiración presidencial

El exalcalde de Cali, Maurice Armitage, rechazó la propuesta de la Alianza Verde de ser avalado por ese partido en su aspiración para las elecciones presidenciales de 2026.

El empresario vallecaucano aseguró que continuará su carrera en solitario para intentar llegar a la Casa de Nariño como uno de los liderazgos políticos que surgió desde las regiones y que está aspirando en esta contienda.

“Respetados miembros del Partido Verde: he tomado la decisión de no aceptarles el aval para ser su candidato presidencial. Esto significa que continuaré con independencia mi precandidatura. Les agradezco el haberme tenido en cuenta y les deseo éxitos como colectividad", escribió Armitage en su cuenta de X.

El empresario fue alcalde de la capital del Valle del Cauca entre 2016 y 2019, cargo al que llegó a través del movimiento Creemos Cali, con el que recibió respaldo de diferentes sectores políticos.