Miguel Polo Polo presenta lista a la Cámara y va por las dos curules afro

Durante todo este fin de semana, se seguirán conociendo las listas de los diferentes partidos y movimientos políticos que estarán en la contienda del 8 de marzo de 2026, donde los colombianos elegirán el nuevo Congreso de la República.

Como el plazo de inscripción vence el lunes 8 de diciembre, Miguel Polo Polo decidió anticiparse a esa fecha e inscribir su lista para la circunscripción especial afro, que está compuesta por él, Verónica Cuello y Hitler Roseau.

La apuesta electoral de Polo Polo es ganar las dos curules afro que tiene el Congreso de la República y así consolidar su propio proyecto político para respaldar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.

“Nuestra lucha es clara: proteger las libertades, rescatar la economía y defender a un país que ha sido golpeado por la improvisación y el daño causado por la izquierda. Las comunidades afro merecen representación de verdad, no discursos oportunistas”, dijo Polo Polo.

Estos son los ejes de las propuestas de Polo Polo:

• Seguridad en las regiones históricamente golpeadas por el abandono estatal.

• Oportunidades para jóvenes afro, con incentivos al emprendimiento, la educación y la formación laboral.

• Defensa de la cultura e identidad afro, garantizando que los recursos lleguen realmente a las comunidades.