Miguel Uribe Londoño lanzó video de campaña recordando a Miguel Uribe Turbay: “Hijo amado, yo me haré cargo”

La campaña para Miguel Uribe Londoño ya comenzó. El más reciente precandidato del Centro Democrático en sumarse a ese propósito lanzó un video oficial para la contienda en la que recuerda el legado de su hijo Miguel Uribe Turbay, quien sufrió un atentado en su contra que terminó con su vida.

“Hijo amado, yo me haré cargo”, aseguró Uribe Londoño luego de escuchar unas palabras de Miguel Uribe Turbay.

Miguel Uribe Londoño lanzó su primer video de campaña recordando el legado de su hijo, Miguel Uribe Turbay: “Hijo amado, yo me haré cargo”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/TuVd3i7g7U — Revista Semana (@RevistaSemana) September 2, 2025

En el video sale el exsenador diciendo: “Colombia es un país donde los buenos tienen miedo”, y menciona que esas personas serían los campesinos, los tenderos, los comerciantes, entre otros.

“Los que madrugan, los que generan empleo, los que hacen malabares para no perder su trabajo, los profesores, las madres, las familias hoy viven con miedo. Miedo porque viven en un país inseguro donde los sacan de su propia tierra, porque abrir un negocio es jugarse la vida”, afirmó.

En cambio, criticó que mientras eso sucede, los malos, entre los que estarían los guerrilleros, las bandas y otros criminales, vivirían tranquilos. “Ellos tienen una silla asegurada en este gobierno, nadie los persigue”, cuestionaba Uribe. Y que, en cambio, les dan treguas, tierras y hasta sueldos.