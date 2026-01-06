Confidenciales

MinCiencias utilizó su correo de atención al ciudadano para convocar a marchar a favor de Gustavo Petro

Quienes han presentado solicitudes ante la cartera recibieron el mensaje que ahora ronda por redes sociales.

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 2:52 a. m.
A los ciudadanos que han presentado solicitudes ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación les llegó un mensaje convocándolos a participar en la marcha a favor del presidente Gustavo Petro, que se llevará a cabo mañana, 7 de enero, a las 4 de la tarde.

“Minciencias invita a participar de la movilización ciudadana en defensa de la soberanía nacional”, se lee en el encabezado del correo.

En el cuerpo del mensaje, cita el artículo 4 de la Constitución Política, asegurando que las amenazas al territorio “no son solo ataques a fronteras físicas”.

“Son ataques a la posibilidad de que nuestros pueblos decidan su propio futuro. Bajo los principios de la Carta de las Naciones Unidas y nuestra Constitución Política de 1991, defendemos el derecho inalienable de las naciones a vivir en paz y sin injerencia extranjera", se lee en el correo.

De esa forma, invitan a la comunidad científica, a la academia, a los “sabedores ancestrales” y a la ciudadanía en general “a participar activamente en la movilización pacífica en defensa de nuestra soberanía”.

Una de las voces críticas frente al mensaje difundido fue la de la representante Catherine Juvinao: “La ministra Yesenia Olaya, muy discreta para dar resultados en su cartera, pero muy efectiva instrumentalizando la entidad para hacer política en plena campaña. ¿Y la Procuraduría? De verdad se pasan”.

