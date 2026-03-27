Avanciencia respondió por polémico contrato en el Ministerio de Ciencia: “Se contradice al pedirnos 20.000 millones”

SEMANA reveló que el Ministerio de Ciencia le reclamó 20.000 millones de pesos a AvanCiencia por un contrato que ejecutó en los últimos años del que, supuestamente, no habría evidencia de los gastos. Saya Garavito, vocera de la asociación, respondió a la controversia.

SEMANA: ¿Qué responde AvanCiencia frente a la polémica con el Ministerio de Ciencia?

Saya Garavito: Que nosotros aportamos todos los soportes de la ejecución del contrato del cual está hablando el Ministerio. En diciembre certificaron la ejecución que nosotros reportamos en dichos informes, con informes de la supervisión y están dichos informes firmados.

Millonario problema con dineros del Ministerio de Ciencia: el Gobierno Petro exige evidencias de 20.000 millones de pesos a AvanCiencia

SEMANA: Afirmó el Ministerio de Ciencia que los documentos que aportó AvanCiencia no evidencia ejecución, ¿eso es cierto?

S.G.: No. Los informes con los que vienen las cuentas de cobro relacionan absolutamente todos los entregables y productos de cada uno de los contratistas a quienes se les pagó, y cada uno de esos informes viene con un visto bueno técnico de una persona designada por MinCiencia que debía recibir esos productos entregables. Allí está relacionada toda la información técnica de cada uno de los productos entregados por los contratistas.

SEMANA: ¿La supervisión la hizo el Ministerio de Ciencia?

S.G.: No, la supervisión la hizo AvanCiencia, pero cada autorización de pago venía con un visto bueno técnico del personal designado por MinCiencia.

La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (AvanCiencia) y el millonario contrato con el Ministerio de Ciencia, hoy en disputa. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

SEMANA: ¿El pago se hizo una vez se materializó la tarea?

S.G.: Exactamente.

SEMANA: ¿Por qué el Ministerio dijo que no hay evidencia de esos gastos?

S. G.: No tengo ni idea y a mí no me corresponde imaginarme por qué razón ellos no tienen las evidencias. Nosotros entregamos toda la información en diciembre y, además, lo habíamos venido entregando previamente en los comités técnicos del contrato, en donde se certificó, posterior a cada comité técnico, con informes de supervisión, y podemos aportar los informes de supervisión de la ejecución del proyecto.

Concepto del DNP pone en aprietos a científicos en Colombia: se frenaron $900.000 millones

SEMANA: El Ministerio de Ciencia reclamó los más de 20.000 millones de pesos, ¿cuál es la posición de AvanCiencia?

S.G.: Fueron ejecutados por el mismo Ministerio bajo las indicaciones del Ministerio. O sea, todo lo que se ejecutó fue por solicitud del Ministerio. Cada contrato y cada requerimiento venía del Ministerio y cada requerimiento tiene un soporte de que venía del Ministerio. Entonces, no hay forma, y no tiene lógica, y el Ministerio se contradice al pedirnos 20.000 millones de un contrato que ellos mismos avalaron en su ejecución. Cada peso que se ejecutó venía con una solicitud del Ministerio o con un aval para el pago de cada uno de los desembolsos que hicimos.

SEMANA: ¿Y cuál será la ruta que ustedes van a tomar de aquí en adelante?

S.G.: La idea es finalizar este contrato y liquidarlo en los mejores términos. No quisiéramos entrar en ningún en un ningún asunto legal, ningún discusión legal con el Ministerio. Obviamente, estamos también abiertos a que los organismos de control vengan y miren todos los soportes de la ejecución, que revisen los informes de la supervisión del contrato que fueron suscritos por personal designado en el Ministerio. Por lo pronto, no vamos a tomar ninguna acción legal porque nosotros estamos cumpliendo y hemos cumplido con la ejecución del proyecto.

Ministerio de Ciencia Foto: Ministerio de Ciencia

SEMANA: ¿Cómo cree que el Ministerio de Ciencia ha manejado esta situación?

S.G.: Desde que nace AvanCiencia en 1970, hemos administrado proyectos de ciencia y tecnología con muchas de las entidades del sector público del país. Si bien hay contratos que se han demorado más de dos años en liquidar, incluso hasta 5 años, nunca un contrato se había puesto al servicio de la opinión pública de esta manera, y de una manera tan agresivo. Sí lo sentimos como un ataque injustificado a nuestra misión, que nuestra misión es conectar la ciencia con la sociedad.