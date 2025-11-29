El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación está en una encrucijada por el gasto de 20.581 millones de pesos entre 2019 y 2025: no tiene evidencia del consumo de ese presupuesto que estuvo en manos de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (AvanCiencia), una organización del sector privado dedicada a la gestión de la investigación. SEMANA revela las comunicaciones y reclamos que tienen en alerta máxima al Gobierno Petro. La historia comenzó en 2019, cuando la Asociación recibió un contrato con el objetivo de “administrar los proyectos de la Dirección de Mentalidad y Cultura de Colciencias, orientados a la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, y al fortalecimiento de los programas de jóvenes investigadores e innovadores y ondas” en todas las regiones del país, y se proyectó inicialmente por 6.369 millones de pesos con un plazo de ejecución de 24 meses, contados a partir del 13 de agosto de ese año.

Desde entonces, la iniciativa ha sido objeto de seis modificaciones que extendieron su vigencia hasta el 13 de agosto de 2025, sumando así un valor de 20.581 millones de pesos: 19.037 millones de pesos destinados al componente de proyectos y 1.543 millones de pesos por concepto de comisión de administración.

El contrato concluyó y empezó el proceso de liquidación. Aunque todo parecía estar bajo control, el Ministerio de Ciencia prendió las alarmas: “A la fecha, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia no ha remitido ni habilitado el acceso completo a la documentación soporte que permita verificar la ejecución de las actividades contratadas y la correspondencia con los pagos realizados”, se lee en una comunicación conocida por SEMANA.

La entidad explicó que la información contractual y financiera se administra a través de la plataforma Unísono, un aplicativo que creó la misma Asociación para su monitoreo. No obstante, se denunció que los accesos habilitados no permiten la consulta integral de los soportes (como facturas, comprobantes contables y contratos), lo que “impide verificar la trazabilidad y consolidar la información necesaria para la liquidación”.

La ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, tiene inquietudes frente al millonario contrato que comenzó en 2019 y terminó en agosto de 2025, pues no tiene los soportes de los gastos. | Foto: Camila Díaz-COLPRENSA

Los reclamos

El Ministerio de Ciencia empezó a preguntar por la información a partir del 15 de agosto de 2024. En ese momento pidió toda la documentación financiera con corte al 31 de mayo y los soportes de la ejecución técnica de los proyectos, y se indicó que sus funcionarios no habían podido acceder a la plataforma Unísono.

El 22 de julio volvió a insistir: “Se requiere el acceso tanto a las plataformas Unísono como a la plataforma contable en la cual sea posible verificar la trazabilidad de la documentación soporte de la ejecución financiera de los movimientos del contrato (copia de contratos, cuentas de cobro, facturas, comprobantes de egreso, comprobantes de pago, extractos, entre otros). Agradecemos disponer de dicho acceso en el menor tiempo posible, dado que constituye un aspecto indispensable para realizar el análisis respectivo y la emisión del informe de supervisión al octavo informe presentado por AvanCiencia e identificar el valor del desembolso”.

El contrato se hizo con la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (AvanCiencia). | Foto: AVANCIENCIA

El 29 de julio se presentó la tercera reiteración, esta vez con una nueva advertencia: “Con el fin de facilitar la organización de los soportes que respaldan tanto el compromiso como el pago de cada uno de los registros financieros, se solicita la conformación del expediente correspondiente en unidad compartida, o estructura en Drive, para cada una de las subcuentas y, a su vez, realizar la clasificación de cada una de las estrategias definidas”. Se pidió, expresamente, organizar cronológicamente los pagos y sus soportes.

El 8 de octubre se volvió a enviar el mensaje, y se dio como ultimátum el 14 de octubre para trasladar todos los archivos. El 27 de octubre respondió la Asociación con información parcial, por lo que el Ministerio de Ciencia le reprochó: “El oficio allegado no atiende lo solicitado por la supervisión. Lo anterior, por cuanto se requiere contar con el acceso a la plataforma o al enlace correspondiente, a fin de poder revisar los soportes técnicos, financieros y contractuales del contrato”.

Frente a este escenario, la entidad resolvió activar la cláusula de controversias contractuales, justificada en el eventual incumplimiento por parte de la Asociación en la entrega de documentación y acceso a la plataforma que permita validar los soportes contractuales, técnicos y financieros.

Integrantes de la junta directiva de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia; a la izquierda, el presidente de la junta, Luis Antonio Orozco.

El pasado 14 de noviembre, el Ministerio de Ciencia notificó que llegó a un acuerdo con la Asociación para la entrega de la documentación técnica, contable y de accesos a las plataformas necesarias, con fecha límite el 9 de diciembre, para desenredar la confrontación y así avanzar en la liquidación. Hasta ahora, sigue el manto de duda del Gobierno Petro por el destino de los recursos.

En una carta enviada por el ministerio al contralor general de la república, Carlos Hernán Rodríguez, se prendieron las alarmas por las dificultades que hay para certificar los gastos. “Nos permitimos poner en conocimiento de su despacho los hechos narrados en precedencia, a fin de que, si a bien lo considera, se adelanten las actuaciones a que haya lugar en el ámbito de sus funciones de control y verificación del manejo de los recursos públicos”, señala la misiva.

SEMANA conoció detalles del contrato. | Foto: SEMANA

Responde AvanCiencia

En entrevista con SEMANA, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia aseguró que cuenta con todos los soportes contractuales y respondió que el inconveniente que tiene con el Ministerio obedece meramente a una falla tecnológica en la aplicación Unísono, pues certificó que los funcionarios sí tienen inconvenientes para acceder a ella.

AvanCiencia respondió por estos hechos. | Foto: SEMANA

La Asociación reiteró que tiene como fecha límite para aportar toda la documentación el próximo 9 de diciembre y así avanzar en la liquidación del proyecto. De igual manera, mostró disposición para recibir a todos los órganos de control que tengan preguntas sobre la ejecución de la iniciativa, pues se considera que todo se hizo al pie de la norma.

Antes del próximo 9 de diciembre deberán entregar toda la documentación. | Foto: SEMANA