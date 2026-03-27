Concepto del DNP pone en aprietos a científicos en Colombia: se frenaron $900.000 millones

Hay malestar en sectores académicos de Colombia por cuenta de un concepto que emitió el Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre la financiación de proyectos del Sistema General de Regalías (SGR). La decisión dejó por fuera ocho convocatorias valoradas en 900.000 millones de pesos.

La polémica se tiene con once iniciativas que salieron a competición pública entre 2023 y 2024 a través del OCAD para la Ciencia, Tecnología e Innovación con múltiples frentes: paz, agricultura, regiones y energía, entre otros. De esas iniciativas, tres pudieron asignarse por 790.000 millones de pesos; las ocho restantes, pese a que estaban a punto de ser aprobadas, no se lograron su materialización.

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Carolina Montealegre Castillo, directora de Gestión de Recursos para la Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio, y que ejerce como secretaria Técnica del OCAD para la misma materia, contó a SEMANA que durante el año 2025 los proyectos continuaron su ciclo de evaluación, pero se frenó su puesta en marcha.

No se logró concluir el mencionado ciclo por un concepto del DNP, que estipuló que las convocatorias que se realicen para un bienio (dos años, en este caso, 2023-2024) deben ser asignados los recursos en el mismo período, no por fuera de él. Así las cosas, estas convocatorias quedaron amarradas para los años 2023 y 2024, por lo que, en términos del concepto, las aprobaciones se debieron dar antes del 31 de diciembre de 2024.

Científicos. Imagen de referencia. Foto: Getty Images/Connect Images

Previamente a la posición del DNP, así se asignaban los proyectos: “El Sistema General de Regalías estaba funcionando con un concepto de que el presupuesto es de caja y no es un presupuesto de asignación. ¿Qué es esto? En la medida en que los recursos estén disponibles, es posible aprobar los proyectos”, dijo Montealegre Castillo. Eso ya no se puede hacer.

La interpretación que se le dio en el DNP es que todos los proyectos que inician su ciclo en un bienio (dos años) deben asignarse en el mismo período. Así las cosas, no fue posible continuar con las aprobaciones de los proyectos presentados en las ocho convocatorias y hay fuertes reclamos desde varios sectores académicos. El Ministerio ha dado un parte de tranquilidad, en el sentido de afirmar que no existe decisión aún por parte del OCAD respecto a estas aprobaciones.

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El Sistema Universitario Estatal (SUE) indicó que la suspensión del trámite de los proyectos genera impactos administrativos y fiscales para todos los actores: “Resulta desproporcionado y desconcertante el bloqueo y terminación abrupta de los procedimientos asociados a la viabilización de proyectos, derivada de una interpretación y vinculación de conceptos”.

El SUE agregó que esta situación evidenciaría una falta de comunicación y articulación entre el Ministerio de Ciencia, como Secretaría Técnica del OCAD, y el Departamento Nacional de Planeación. Con todo esto, se dijo: “Tres años de trabajo se pierden”. El Ministerio respondió que está trabajando en coordinación con el DNP, contraria a la versión del SUE.

Científicas. Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Hasta ahora, la única opción que se tendría sobre la mesa es que el DNP atienda las solicitudes de aclaración y alcance que han formulado los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.