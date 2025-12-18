Confidenciales

MinComercio recibió respaldo de 105 empresarios del sector siderúgico por medidas arancelarias para proteger la industria

El Gobierno Nacional prepara algunas medidas que garanticen la estabilidad de estos productores.

Redacción Semana
18 de diciembre de 2025, 12:21 p. m.
Varias de las empresas del sector siderúrgico y metalmecánico colombiano elevaron su respaldo al Gobierno Nacional, de Gustavo Petro, tras las acciones que se adelantan para garantizar condiciones de competencia justa y equilibrada en la industria del acero, además buscando la defensa del empleo, la sostenibilidad y la producción nacional.

Hace algunas horas, se dio una visita en la planta de producción de la empresa Diaco, en donde los empresarios de unas 105 empresas entregaron cartas de apoyo al Gobierno, más exactamente a la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas.

La medida que acompañaron los empresarios fue la imposición y aumento del 35 % el arancel a la importación de 14 subpartidas arancelarias del sector, que protegerían a la industria.

Indican que esta decisión es clave para enfrentar importaciones que ingresan al país a precios bajos, que a su vez tienen efectos como la generación de una distorsión el mercado, además de poner en riesgo una industria estratégica para la reindustrialización, la transición energética y la descarbonización, prioridades del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“El Ministerio entiende los procesos económicos de la industria. Estamos en la misma página con el Gobierno en este sentido”, indicó Daniel Rey, director de la Cámara de Productores de Acero de la Andi.

Adicional a ello, detallaron algunas cifras que afectan al sector, como la reducción de la demanda interna del 5,3 % en lo corrido del año, tendencia impulsada especialmente por la desaceleración de la construcción y las obras civiles, así como una caída sostenida de precios asociada al ingreso de importaciones a bajos costos.

“El acero es un insumo fundamental para la transición energética, la movilidad sostenible, la infraestructura y la vivienda. Perder esta capacidad productiva por una competencia basada en precios distorsionados sería renunciar a un sector estratégico. El presidente Gustavo Petro ha sido claro: no hay crecimiento con equidad ni transición energética posible si un país renuncia a su base industrial”, indicó la Ministra.

Mincomercio recibió respaldo de 105 empresarios

