MinHacienda nombra viceministro general para la recta final del Gobierno. Solo durará 4 meses

El gobierno de Gustavo Petro se ha caracterizado por la alta rotación de los cargos y, en el caso de las finanzas públicas, tema que la mayoría de administraciones mantiene estable por la sensibilidad de las decisiones que le competen, en esta ocasión también ha habido muchos movimientos.

Durante el primer gobierno de izquierda, tres han sido los ministros que han manejado las finanzas públicas en medio de un convulsionado entorno global y una crisis fiscal aguda en lo local.

El primero de ellos fue José Antonio Ocampo, quien de alguna manera era un polo a tierra en relación con las políticas económicas que emanaban de la Casa de Nariño, pero hoy es uno de los blancos de críticas por parte del presidente Gustavo Petro.

José Antonio Ocampo se defiende en SEMANA de las culpas que le atribuye el presidente Petro

Los otros dos ocupantes de la silla de Ministro: Ricardo Bonilla y el actual, Germán Ávila, han sido más alineados con las políticas del mandatario.

En el viceministerio general, aunque es el mismo gobierno, tampoco permanecen por largo tiempo los elegidos. Es decir, allí también se ha registrado la misma tendencia de alta rotación.

Ahora, el ministro Ávila posesionó, ya en la recta final del gobierno, al que será el viceministro general. El nombramiento recae sobre Camilo Vladimir Rey Sabogal, quien fue posesionado este lunes 20 de abril.

El nuevo viceministro general es economista, muy enfocado en el tema público; con amplio conocimiento en análisis financiero, evaluación de proyectos, política social, movilidad y servicios públicos.

Rey Sabogal también tiene una amplia experiencia académica e investigativa, orientada a temas como conflicto armado, pobreza, distribución del ingreso, entre otras.

Carlos Emilio Betancourt, director de la Dian. Foto: Dian / Red social Facebook

Hay que señalar que el cargo de viceministro general lo había ocupado el actual director de la Dian, Carlos Betancourt, quien en algún momento se encargó de las dos posiciones (Dian y segundo al mando en MinHacienda), ante las demoras que tiene este gobierno para nombrar los reemplazos.

Rey Sabogal, contados a partir de este momento, durará menos de cuatro meses en la posición de viceministro general.