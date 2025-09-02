El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció la finalización de las obras que se estaban haciendo en el departamento de Vichada para llevar agua potable a la región.

Por esa razón, el Ministerio de Vivienda junto con la Gobernación y las alcaldías de Puerto Carreño y Cumaribo, estuvieron en la entrega de los sistemas de abastecimiento de agua.

Walter libreros, viceministro de Agua y Saneamiento Básico, aseguró que las comunidades indígenas de la región serán beneficiadas y que se frenarán las enfermedades que se estaban presentando por cuenta del consumo de agua contaminada.

“La cifra de mortalidad infantil ha disminuido cerca de un 45 % durante este gobierno, gracias a los programas de acceso a agua, pero seguimos trabajando por la meta de llegar a cero”, dijo Libreros.

El Gobierno Petro aseguró que la inversión total superó los tres mil millones de pesos.