Confidenciales
Ministerio de Vivienda entregó sistema de acueducto en el departamento de Vichada
Las comunidades indígenas serán las principales beneficiadas con esta inversión.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció la finalización de las obras que se estaban haciendo en el departamento de Vichada para llevar agua potable a la región.
Por esa razón, el Ministerio de Vivienda junto con la Gobernación y las alcaldías de Puerto Carreño y Cumaribo, estuvieron en la entrega de los sistemas de abastecimiento de agua.
Walter libreros, viceministro de Agua y Saneamiento Básico, aseguró que las comunidades indígenas de la región serán beneficiadas y que se frenarán las enfermedades que se estaban presentando por cuenta del consumo de agua contaminada.
“La cifra de mortalidad infantil ha disminuido cerca de un 45 % durante este gobierno, gracias a los programas de acceso a agua, pero seguimos trabajando por la meta de llegar a cero”, dijo Libreros.
El Gobierno Petro aseguró que la inversión total superó los tres mil millones de pesos.
Además, el Ministerio de Vivienda abrió 970 cupos para el mejoramiento de hogares en esos municipios y se asignaron 146 viviendas a indígenas de la región.