Monseñor Leonardo Fabio Molina se inscribió como candidato presidencial

La puja por llegar a la Casa de Nariño ha tenido varios actores políticos que han salido a la luz.

25 de septiembre de 2025, 12:37 a. m.
Monseñor Leonardo Fabio Molina
Monseñor Leonardo Fabio Molina | Foto: Foto suministrada a SEMANA por el monseñor Leonardo Fabio Molina

El presidente de la República, Gustavo Petro, finaliza su mandato el próximo 7 de agosto de 2026 y en los últimos días se ha agitado la puja para su reemplazo.

En ese sentido se conoció que monseñor Leonardo Fabio Molina se inscribió en la Registraduría Nacional como candidato presidencial. Su deseo, según expresó, es devolverle la paz a Colombia.

Registraduría | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Hola, soy monseñor Leonardo Fabio Molina Rodríguez. No soy un político tradicional, soy servidor que quiere devolverle a Colombia la paz, la tranquilidad y los valores que tanta falta le hacen a nuestro país”, dijo.

Además, expresó en un video en el que habló sobre su aspiración para llegar a la Presidencia de la República: “Y como misión queremos que Colombia sea país de primer mundo”.

Sobre el tema de la paz, una de las mayores críticas que ha recibido el actual mandatario colombiano, es que se recrudeció los hechos de inseguridad en varias regiones del país.

Inclusive, varias orillas políticas advirtieron que la política de paz total de Petro fracasó.

