Murió Samuel Gutman, el último sobreviviente del Holocausto que vivía en Colombia

El pasado 13 de abril de 2025, Samuel había cumplido 100 años.

18 de agosto de 2025, 9:35 p. m.
Samuel Gutman, el último sobreviviente del Holocausto.
Samuel Gutman, el último sobreviviente del Holocausto. | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil @ccjcolombia

En la tarde de este lunes, 18 de agosto, se reportó el fallecimiento de Samuel Gutman, sobreviviente del Gueto de Varsovia, que vivía en Colombia.

La noticia fue confirmada por la Confederación de Comunidades Judías de Colombia junto al Consulado General de Israel en Colombia, quienes enviaron un mensaje ante su muerte.

“Don Samuel se radicó en Colombia después de la guerra y celebró su cumpleaños número 100 hace unos meses. Uno de los últimos sobrevivientes en Colombia. Que su memoria sea bendecida”, dice el pronunciamiento.

El pasado 13 de abril de 2025, Samuel había cumplido 100 años, donde en los últimos meses de vida se sentía frágil y presentaba problemas de equilibrio.

Nació en 1925 en Varsovia, Polonia, en una familia judía y desde el final de la Segunda Guerra Mundial llegó a Colombia para establecer su vida en este país que lo acogió.

Samuel fue el primer sobreviviente del Holocausto en llegar a Colombia y, con el paso del tiempo, se convirtió hasta hoy en el último que permanecía con vida en el país.

