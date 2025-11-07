En plena conmemoración en el Palacio de Justicia, condenan al Estado por crimen de un magistrado durante el holocausto

Mientras los cinco presidentes de las altas cortes y familiares de las víctimas del holocausto conmemoraban los 40 años de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó al Estado por la muerte de un magistrado durante esos hechos violentos que siguen enlutando al país.

Se trata del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa, quien para la época de los hechos hacía parte de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y su cuerpo, protagonizó uno de los capítulos más lamentables que dejó este capítulo de sangre en Colombia.

El Consejo de Estado determinó que “la muerte del funcionario judicial se produjo por causas concurrentes: por una parte, la toma irracional, violenta, indiscriminada y terrorista del Palacio de Justicia por parte del grupo subversivo M-19 - quienes irrumpieron inconvencional y violentamente en la sede judicial, retuvieron como rehenes a magistrados y funcionarios, los utilizaron como escudos humanos y accionaron cargas explosivas al interior del recinto”.

Pero agregaron que la responsabilidad del Estado estuvo en la “la omisión en el cumplimiento de los deberes de seguridad y protección del Estado y por el uso excesivo y desproporcionado de las fuerzas del orden durante la retoma”.

Colombia vive este viernes la conmemoración de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia. Las altas cortes y las familias de sus centenares de víctimas honran la memoria y piden conocer la verdad completa de lo que sucedió el 6 y 7 de noviembre de 1985.

El cuerpo de Echeverry Correa estuvo hasta hace pocos años en una tumba en Manizales, hasta que la Fiscalía determinó que esos restos no eran del magistrado, sino que en realidad eran de Bernardo Beltrán, un joven de 24 años que era mesero en el Palacio de Justicia.

Ese momento fue el claro ejemplo de que la tragedia del holocausto en el Palacio de Justicia solo cambia de nombre y persiste, pues mientras que una familia cesó la incertidumbre por tener un familiar desaparecido, otra que había dado sepultura a un supuesto familiar quedó sin ningún tipo de razón de su paradero.

Actos conmemorativos del 40 aniversario del holocausto del Palacio de Justicia. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La Sección Tercera del Consejo de Estado también enfatizó en el fallo que condenó al Estado por este crimen, que la toma del Palacio por parte del M19 no fue ninguna hazaña política ni acto de rebeldía heroica, “sino más bien esta constituyó tal vez la afrenta más grave al Estado de derecho desde la fundación de la República, la amenaza más decidida contra la institucionalidad democrática y contra la majestad de la justicia”.

En esta novedosa sentencia, el alto tribunal también consideró que la verdad posee una doble dimensión: en el ámbito público es un bien común que pertenece a toda la sociedad y en el plano individual es un escenario para que las víctimas recuperen su visibilidad y dignidad.

“Conocer la Verdad preserva del olvido la memoria colectiva y libera a las personas del silencio que encierra la injusticia y la mentira”, manifestaron los magistrados de esa sección.

El fallo condenó al Ministerio de Defensa Nacional con el pago de perjuicios morales y lucro cesante en favor de los familiares del magistrado auxiliar asesinado. Así mismo, ordenó publicar la providencia en un medio de alta publicación para que el Estado pida perdón, en favor de contribuir con la verdad.