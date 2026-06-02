“No hemos hablado. Él me mandó felicitar y yo le agradecí”: Abelardo de la Espriella sobre Álvaro Uribe

En su entrevista con Yesid Lancheros y Juanita Gómez en SEMANA, Abelardo de la Espriella habló de Álvaro Uribe Vélez. Se refirió a un video en el que se ve al expresidente llegar a su casa y aseguró que se trató de una reunión entre amigos realizada hace dos años.

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“No hemos hablado. Él me mandó felicitar y yo le agradecí”, aclaró. Aseguró que hay que recordar“el mensaje que le di a Paloma: Yo agradecí la gallardía de Paloma. Le dije que era una gran patriota y una luchadora”.

También recordó que en su discurso de triunfo “mencioné que Cepeda ha hecho su vida política” toda la vida atacando al expresidente. “Todo mi respeto para el expresidente Uribe”, dijo.

Según de la Espriella, el expresidente entendió que esto era un movimiento popular. “Él sin hablar conmigo dijo que me iba a apoyar y Paloma hizo lo propio. Yo no tengo que hablar con ellos. Ellos no están pendientes ni de puestos ni de nada”, agregó.

“Yo vine a cambiar la política para siempre. no a hacer la política de siempre”, concluyó.

Sobre la idea de Paloma Valencia de invitar a un café a Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Daniel Oviedo dijo: “Aquí no hay disciplina de perros. ¿Quién soy yo para decir si Paloma está en lo correcto. Estoy en lo mío haciendo mi campaña“.