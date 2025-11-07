Nueva EPS y Colsubsidio llegaron a nuevo acuerdo económico para no suspender entrega de medicamentos a pacientes

Luego de que se conociera sobre la posibilidad de que Colsubsidio dejara de dispensar medicamentos para los usuarios de la Nueva EPS, debido a las millonarias deudas que rodeaban el contrato entre las dos entidades, SEMANA conoció que en la mañana de este viernes, 7 de noviembre, los directivos de ambas empresas de salud sostuvieron una reunión de alto nivel en la que trataron la delicada situación.

Según los datos suministrados a esta revista, ambas empresas llegaron a un acuerdo de pago en el que Nueva EPS se comprometió a saldar la deuda que sostiene con Colsubsidio, esto, en los plazos y con las condiciones establecidas en dicha reunión.

Como consecuencia de ese acuerdo, los usuarios de la Nueva EPS seguirán recibiendo medicamentos dispensados por Colsubsidio, sin que los nuevos acuerdos entre ambas entidades representen una desmejora en la prestación del servicio para los pacientes ni un colapso del sistema de entrega de medicamentos.