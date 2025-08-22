Ocesa e IPG Mediabrands anunciaron la puesta en marcha de una nueva alianza, la cual buscará revolucionar el mercado del entretenimiento en Colombia.

El principal objetivo de la alianza es integrar, desde el inicio, las campañas publicitarias con los espectáculos; hacer que las marcas se conecten con su audiencia en un contexto emocional, real, vivo y hacerlo bien.

Luz Ángela Castro, CEO de Ocesa Colombia, asegura que el proyecto está en regla y que cuentan con todos los permisos. La estructura es fabricada por una de las empresas más reconocidas del mundo. | Foto: guillermo torres-semana

“La alianza entre una de las productoras más importantes de espectáculos en vivo y una de las agencias de medios más influyentes del mundo no es solo una estrategia de negocios. Es una respuesta al momento que vive Bogotá: una ciudad que cada vez atrae más turistas, más conciertos, más marcas, y que necesita que todos esos mundos hablen el mismo lenguaje“, destacó el comunicado.

Una de las principales apuestas por el entretenimiento del país es el nuevo desarrollo Vive Claro, el centro de espectáculos que Ocesa ha desarrollado en la capital, será un punto clave.

Vive Claro en la noche de su inauguración. | Foto: Music Trends Colombia

El nuevo escenario de la capital es un espacio que no solo acoge multitudes, sino que apuesta por la sostenibilidad: más de 180 mil metros cuadrados de áreas verdes, protección de fauna nativa, recuperación de zonas y siembra de especies polinizadoras.

Por su parte, IPG Mediabrands están apostando por volver a lo tangible: vivir, ver, cantar y compartir.