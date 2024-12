Óscar Villamizar asegura que importación de gas hará que estratos bajos paguen 5 % más en el servicio. Podría aumentar en 2025

“Aquí se pararon a decir que no iba a haber necesidad de importar gas. Ayer se hizo la primera importación. Con un aumento de cerca del 5 % al valor del servicio de gas de los hogares de los estratos 1, 2 y 3, y con un aproximado del 20 % para el año entrante”, manifestó el congresista.

Y agregó: “Esto es lo que produce ignorar las alarmas, esto es lo que produce no atender las alertas. No son las únicas alertas que hemos levantado. Ojalá no sean ignoradas”.