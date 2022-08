Confidenciales “Para ser potencia mundial de la vida, no se puede tener impunidad”: Ingrid Betancourt

Este domingo se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar, ubicada en el centro de Bogotá, la posesión presidencial de Gustavo Petro, quien se convirtió oficialmente en el primer jefe de Estado de centroizquierda en la historia de Colombia.

Mediante su cuenta personal de Twitter, la excandidata Ingrid Betancourt analizó la ceremonia y el primer discurso que dio el líder del Pacto Histórico como nuevo mandatario. Asimismo, aprovechó el momento para lanzarle varias pullas.

“Sigo sin entender qué costo 5.000 millones de pesos, al final de cuentas es la plaza de Bolívar llena de gente que llegó gratis, un presidente caminando con la primera dama, los mismos congresistas en primera fila y una tarima. Que muestren los contratos y empiecen con transparencia”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Para ser potencia mundial de la vida se requiere ser potencia mundial de la justicia, no de la impunidad. El poder no se lo quitaron a los que no querían entregarlo, Petro se unió con ellos y ahora están ahí sentados con él”.

Cabe mencionar que la excandidata presidencial compartió en un principio una serie de trinos cuestionando al nuevo jefe de Estado y sus posturas. Sin embargo, los borró minutos después.