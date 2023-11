Partido de la U asegura que hay improvisación en el Gobierno Petro y que los ministerios siguen sin ejecutar el Presupuesto General de la Nación

“¡Qué pasa con la ejecución del PGN? Llevo 4 meses diciendo que los ministerios no ejecutan y ahora a los $19 billones de inversión que están sin comprometer se suman los que guardaron en fiducias. Ya no más improvisación. Exijo respeto por los colombianos. ¡OJO! @petrogustavo ”, dijo la congresista.

Reitero el llamado a los ministros a que ejecuten con eficiencia la inversión y los recursos públicos del Presupuesto General de la Nación. Los recursos son para garantizar los derechos de los colombianos, no para guardarlos. pic.twitter.com/yao7LrDCG5

La congresista señaló que no se entiende para qué el Gobierno pidió más recursos si no se están ejecutando y en las regiones no se ven las inversiones.