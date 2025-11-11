Partido de la U envía duro mensaje al Gobierno Petro por la inflación del 5,51% en octubre

La inflación en Colombia se mantuvo al alza en octubre de 2025 y se ubicó en 5,51 %, mientras que en el mismo periodo del año anterior el indicador era de 5,41 %, según la presentación que hizo el Dane en este lunes, 10 de noviembre.

Por esa razón, la representante a la Cámara del Partido de la U, Saray Robayo Bechara, envío un mensaje al Gobierno Petro para que revise este tema de manera urgente.

La congresista expresó su preocupación a través de sus redes sociales y mostró su molestia por las afectaciones que esa cifra representa en el país.

“La inflación vuelve a preocupar. En octubre cerró en 5,51 %, con aumentos en agua (1,56 %), carne (1,04 %), electricidad (0,44 %) y alcantarillado (1,46 %). Son bienes básicos, y su alza golpea directamente a los hogares más vulnerables”, dijo.

Agregó: “La inflación castiga más a quienes menos tienen y agrava la inseguridad alimentaria. El Gobierno debe retomar el control y llevarla de nuevo a la meta del 3% del @BancoRepublica. Sin estabilidad de precios, no hay bienestar posible".