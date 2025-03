Petro abrió el baúl de los recuerdos: “Cuando era rebelde armado, amenazaba con que el pueblo decidiera, no la oligarquía”

Sin embargo, un trino llamó la atención, ya que el jefe de Estado abrió el baúl de los recuerdos y expresó de manera directa: “Cuando era rebelde armado, amenazaba con que algún día el pueblo decidiría en Colombia y no la oligarquía”.

Cuando era rebelde armado amenazaba con que algún día el pueblo decidiría en Colombia y no la oligarquía. Luego la oligarquía se entregó a la mafia, mató a Galán y a Pizarro y a Jaramillo y decidió la mafia. Hicieron un genocidio en Colombia. Hicimos la paz y la constitución… https://t.co/mFMQLAW6YH

La reacción de Petro fue a una declaración que dio este miércoles el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez: “Amenaza a congresistas, amenaza a quien no esté de acuerdo con él. Al parecer el presidente no ha dejado los vicios de amenazar, seguramente de cuando hacía parte de una organización guerrillera. De pronto algunos vicios no se quitan”.