Confidenciales Petro recibió certificación para ser candidato a la Presidencia

La Sala de Consultas y Servicio Civil del Consejo de Estado expidió la certificación presidencial a Gustavo Petro Urrego. El máximo tribunal de lo contencioso administrativo avaló los certificados que envió el candidato por el Pacto Histórico, quien el pasado 13 de marzo ganó la consulta de la colectividad.

En el documento firmado por los magistrados Ana María Charry, María del Pilar Bahamón, Óscar Darío Amaya y Reina Carolina Solorzano se indica que la expedición cumple con el artículo 91 del Código Electoral y el numeral 5 del artículo 38 de la ley 270 de 1996 “en la que conste que el señor Gustavo Francisco Petro Urrego, identificado con cédula de ciudadanía 208079 de Cogua (Cundinamarca) ha acreditado que reúne los requisitos exigidos por el artículo 191 de la Constitución Política para desempeñar el cargo de presidente de la República”.

Petro anexó el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General, certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General, certificado de antecedentes de la Policía Nacional, copia del registro civil de nacimiento y copia de cédula de ciudadanía.

El actual senador postuló su nombre a la Presidencial por medio de la consulta del Pacto Histórico, el cual fue avalado por el movimiento político Colombia Humana. Según el más reciente informe de la Registraduría, Petro registró 2,8 millones de votos en la consulta.

La certificación ya le fue enviada a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El pasado 13 de marzo, la misma Sala de Consultas y Servicio Civil certificó a John Milton Rodríguez como candidato presidencial por los movimientos cristianos Colombia Justa Libres y MIRA. Esto tras considerar que cumplía con todos los requisitos que existe la ley para iniciar su campaña.

Sin embargo, dicho aval se dio en medio de una batalla política y jurídica dentro del mismo partido en contra de Rodríguez, a quien el mismo codirector del partido Colombia Justa Libres ha denunciado de no ser el candidato oficial por no ser elegido en una convención que no había sido avalada.

Incluso, presentó una reclamación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).