"Petro tiene sus manos manchadas de sangre": Federico Gutiérrez

Este sábado se cumplen 36 años del holocausto al Palacio de Justicia, el cual fue liderado por la entonces guerrilla del M-19, que con un comando de 35 de sus miembros ingresó violentamente al recinto, asesinó a los dos guardias de seguridad que se encontraban custodiando la puerta, y luego tomaron como rehenes a por lo menos 350 personas en el interior del lugar.

A propósito de esta fecha conmemorativa, el candidato presidencial y exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó un duro comentario contra el senador Gustavo Petro, actual candidato presidencial por el partido Colombia Humana y quien perteneció a la agrupación guerrillera.

“Hace 36 años el M19, en acto terrorista se tomó el Palacio de Justicia, dejando muerte y desolación. @petrogustavo tiene sus manos manchadas de sangre. Su objetivo siempre ha sido la toma del poder. No lo harán. Siempre prevalecerá la Democracia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Este no es el primer dardo que Gutiérrez lanza a unos de sus contendientes. El pasado 2 de noviembre de 2021, el exalcalde de Medellín aseguró en Vicky en SEMANA que “Alejandro (Gaviria) excluye a todo el mundo, casi que quedó que solo él, a través de un faro, un aura moral que él creó y que nadie lo entiende, es el que representa todos los temas que necesita el país y ataca a quienes no pensamos como él”. Además, lo criticó por no creen en Dios y por apoyar el aborto en Colombia.

La propuesta de ‘Fico’ Gutiérrez para la Presidencia en el 2022 se centra en la recuperación económica del país y en un paquete social inmenso, según lo anunció cuando hizo pública su aspiración presidencial por firmas.