Confidenciales Así fue el feroz ataque de Ariel Ávila, de la campaña de Sergio Fajardo, contra el periodista Manuel Salazar

Ariel Ávila es un senador electo de la Alianza Verde que tomará posesión de su curul el próximo 20 de julio, pero sin haber asumido su cargo ya está generando polémicas por atacar a periodistas que hacen su trabajo y cuestionan a diferentes sectores políticos.

Todo empezó porque el periodista Manuel Salazar preguntó a Carlos Fernando Galán por su silencio ante la llegada de Ávila a la campaña de Sergio Fajardo, ya que el investigador y el exconcejal habían tenido diferencias en el pasado: “Claro, lo extraño es que @CarlosFGalan guarde silencio con lo que hace @ArielAnaliza ya que él fue víctima de las investigaciones “exhaustivas " de él en la campaña a la alcaldía, la política es dinámica, lo dice un pseudo periodista según el investigador de marras”.

Aunque la pregunta no estaba dirigida a Ávila, el congresista electo respondió en sus redes sociales y lanzó duras acusaciones, sin prueba alguna, en contra del periodista: “Señor Salazar si está fletado por Fico dígalo de frente. Yo hago control político y defiendo la libertad de expresión. Si a usted no le gusta eso y quiere censurarme váyase para Venezuela o Nicaragua donde censuran a todo el mundo. Colombia es una democracia, siempre la defenderé”.

Sin embargo, el senador electo no argumentó sus acusaciones ni presentó prueba alguna de los señalamientos contra el periodista, a quien quiso relacionar con otra campaña presidencial. Por esa razón, Salazar le pidió sustento a sus afirmaciones al considerar que hay una calumnia a injuria: “Si tiene pruebas de lo que está diciendo y dice que estoy fletado por @FicoGutierrez, a quien ni conozco, lo invito a que presente las pruebas, eso se llama injuria y calumnia, y ese de irme a Venezuela o Nicaragua se lo dejo a su corazón petrista. Yo vivo feliz en Colombia”.

Las declaraciones de Ávila han caído mal en todos los sectores y le han pedido respeto por el trabajo de los periodistas de Colombia. Además, muchos se están preguntando si el candidato Sergio Fajardo respalda este tipo de actuaciones, ya que en su campaña ha dicho, insistentemente, que no respalda el matoneo ni la grosería.

Aunque Ariel Ávila es un reconocido analista político y con amplia trayectoria, es recordado porque antes de las elecciones al Congreso, en la sección Candidatos en la redacción de Noticias RCN, quedó claro que no conoce cuántos debates necesita un proyecto de ley para su aprobación, ni cuantas comisiones Constitucionales tiene el Congreso. Esto demuestra que el senador electo tendrá que estudiar bastante el reglamento del Congreso que es la ley 5 de 1992.

El periodista Manuel Salazar reveló que recibió una llamada de Sergio Fajardo. “Agradezco al candidato @sergio_fajardo su llamada en la que me ofrece disculpas por el incidente con el Señor Ávila, reiteró que la campaña no tiene nada contra mi y contra ningún periodista, además que no tiene gerencia AntiFico (SIC) y es una decisión autónoma del senador electo”.