Confidenciales Polo Polo sigue firme con María F. Cabal y afirma que arrasará en las votaciones al Senado

María Fernanda Cabal pidió este jueves mediante un mensaje publicado en Twitter que le dejen el último número de la lista al Senado del Centro Democrático para las próximas elecciones legislativas, que se llevarán a cabo en marzo de 2022.

“Le he pedido al partido, en aras de lo sucedido con la cabeza de lista, que me dé el último puesto. Así como en la Biblia, los últimos seremos los primeros. Que me dé el número 100. 100 % coherente y 100 % Cabal”, escribió.

Ante este anuncio, el activista Miguel Polo Polo mostró una vez más su apoyo incondicional a la congresista. Adicionalmente, puntualizó que Cabal arrasará en los comicios.

“María Fernanda Cabal puede estar sacando más votos, como candidata al Senado, que algún otro aspirante presidencial que va a las distintas consultas. Ya van a ver”, manifestó en Twitter. La cabeza de lista al Senado del Centro Democrático será Miguel Uribe, exsecretario de Gobierno de Bogotá, por decisión del expresidente Álvaro Uribe.

María Fernanda Cabal puede estar sacando más votos, como candidata al senado, que alguno que otro candidato presidencial que va a consulta. Ya van a ver… 😎 — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) December 8, 2021

El joven toludeño, de igual manera, aprovechó el momento para contarles a sus seguidores que si llega al Congreso de la República impulsará una ley que prohíba el uso de los símbolos comunistas y nazis.

“La ideología comunista le ha hecho mucho daño a Colombia. Los ríos de sangre en este país los derramaron las guerrillas de extrema izquierda con ideología comunista. No más apología al totalitarismo”, agregó.