¿Por qué el nuevo ministro de Minas, Ómar Andrés Camacho, nunca se posesionó en la Agencia Nacional de Hidrocarburos?

Una vez conocida la noticia según la cual el nuevo ministro de Minas, en reemplazo de Irene Vélez, será Ómar Andrés Camacho, no dejan de surgir interrogantes.

Ómar Andrés Camacho, el posible nuevo presidente de la ANH, que no tendría experiencia en hidrocarburos

Lo curioso es que, pasados casi dos meses desde ese momento, nunca se materializó la posesión en el cargo. A Camacho se le veía de vez en cuando en la ANH, pero no llegó a ejercer sus funciones.

Ha tenido relación con los temas que tradicionalmente han hecho parte del Ministerio de Minas , pero desde el ángulo de las energías renovables. La ANH, en particular, requiere de un profundo conocimiento del sector petrolero, aunque sea para irlo dejando atrás.

SEMANA consultó al Departamento Administrativo de la Función Pública sobre las razones que conducen a que un designado para un cargo no llegue a posesionarse en el mismo y respondieron las alternativas posibles: inhabilidad e incompatibilidad, no ha presentado todos los requisitos que el cargo requiere o la entidad no ha iniciado el trámite para vincularlo.