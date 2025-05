Prensa de Palacio restringió el grupo de WhatsApp a solo divulgación: el cambio se dio luego de que se preguntara por el paradero de Petro

Gustavo Petro no asistió a cumbre clave de jefes de Estado, a Laura Sarabia le tocó excusarlo: ¿En dónde está el presidente?

Los comunicadores consultaron, una y otra vez, si el mandatario estaba o no en la Casa de Nariño. Inquietud que empezó a crecer luego de que trascendió que el jefe de Estado canceló su participación en un evento clave de jefes de Estado.

Cumbre que se desarrolló en Montería, en el departamento de Córdoba, y la cual, a última hora, no asistió Petro. De acuerdo con la canciller Laura Sarabia, no pudo estar en esa reunión por “motivos de fuerza mayor”.

“Me gustaría aprovechar para excusar al presidente Gustavo Petro que, por razones de fuerza mayor, no nos pudo acompañar, no se pudo desplazar de la ciudad de Bogotá acá, pero su corazón y su sentimiento caribeño siempre nos acompaña y, sin duda, ha enviado un discurso y unas palabras, las cuales me permitiré leer en este momento”, expresó Sarabia en ese evento.