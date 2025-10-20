Suscribirse

ProBogotá y la Universidad de Los Andes crean Bogotank, el laboratorio que diseñará la ciudad del futuro

El espacio nace como un punto de encuentro entre actores públicos, privados y académicos, con la misión de convertirse en un centro de pensamiento.

Redacción Semana
20 de octubre de 2025, 1:39 p. m.
Lanzamiento de Bogotank
Lanzamiento de Bogotank. | Foto: ProBogotá

Durante la primera Cumbre Bogotá Moderna, ProBogotá Región y la Universidad de los Andes anunciaron el lanzamiento de Bogotank, un laboratorio urbano que busca unir al sector empresarial y la academia en torno a un propósito común: generar conocimiento, ideas y soluciones que impulsen el crecimiento sostenible de Bogotá y su región metropolitana.

El espacio nace como un punto de encuentro entre actores públicos, privados y académicos, con la misión de convertirse en un centro de pensamiento y acción para construir la ciudad del futuro. Su objetivo es promover el diálogo entre sectores y la formulación de propuestas que transformen los grandes proyectos urbanos en verdaderos motores de desarrollo, bienestar y equidad.

La primera iniciativa del laboratorio se enfocará en aprovechar la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) como detonante de transformación urbana y desarrollo económico. El proyecto busca integrar urbanismo, sostenibilidad y tecnología para rediseñar los entornos de las estaciones y potenciar su impacto en la calidad de vida, la economía local y la sostenibilidad ambiental.

Con Bogotank, ProBogotá y Los Andes pretenden consolidar un modelo de colaboración que combine investigación aplicada, planeación estratégica y visión de largo plazo, para responder a los desafíos de una capital en expansión. La apuesta es que la ciudad avance hacia un desarrollo más ordenado, competitivo y humano.

