ProBogotá y la Universidad de Los Andes crean Bogotank, el laboratorio que diseñará la ciudad del futuro

Durante la primera Cumbre Bogotá Moderna, ProBogotá Región y la Universidad de los Andes anunciaron el lanzamiento de Bogotank, un laboratorio urbano que busca unir al sector empresarial y la academia en torno a un propósito común: generar conocimiento, ideas y soluciones que impulsen el crecimiento sostenible de Bogotá y su región metropolitana.

El espacio nace como un punto de encuentro entre actores públicos, privados y académicos, con la misión de convertirse en un centro de pensamiento y acción para construir la ciudad del futuro. Su objetivo es promover el diálogo entre sectores y la formulación de propuestas que transformen los grandes proyectos urbanos en verdaderos motores de desarrollo, bienestar y equidad.

La primera iniciativa del laboratorio se enfocará en aprovechar la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) como detonante de transformación urbana y desarrollo económico. El proyecto busca integrar urbanismo, sostenibilidad y tecnología para rediseñar los entornos de las estaciones y potenciar su impacto en la calidad de vida, la economía local y la sostenibilidad ambiental.