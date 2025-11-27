Procuraduría abre investigación a funcionarios de Emcali por posibles irregularidades en contrato de alumbrado público

Este jueves, 27 de noviembre, la Procuraduría confirmó que se abrió una investigación en contra de varios funcionarios de Emcali por presuntas irregularidades en el contrato de alumbrado público y que se buscará determinar las posibles responsabilidades.

El auto del Ministerio Público asegura que la investigación disciplinaria se abrió en contra del gerente de Emcali, Roger Mina Carbonero, la gerente de área, Lesly Gil, jefes de unidad y otros funcionarios.

La Procuraduría anunció que revisará detalladamente las condiciones de los contratos de alumbrado público y toda la documentación que se tiene sobre los procesos.