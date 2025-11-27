Suscribirse

Confidenciales

Procuraduría abre investigación a funcionarios de Emcali por posibles irregularidades en contrato de alumbrado público

El Ministerio Público revisará detalladamente todo el proceso contractual.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
27 de noviembre de 2025, 8:38 p. m.
Procuraduria General
Fachada Procuraduria General de la Nacion Bogota agosto 27 del 2020 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES

Este jueves, 27 de noviembre, la Procuraduría confirmó que se abrió una investigación en contra de varios funcionarios de Emcali por presuntas irregularidades en el contrato de alumbrado público y que se buscará determinar las posibles responsabilidades.

El auto del Ministerio Público asegura que la investigación disciplinaria se abrió en contra del gerente de Emcali, Roger Mina Carbonero, la gerente de área, Lesly Gil, jefes de unidad y otros funcionarios.

La Procuraduría anunció que revisará detalladamente las condiciones de los contratos de alumbrado público y toda la documentación que se tiene sobre los procesos.

Además, se buscará determinar presuntas responsabilidades de los funcionarios “por un posible direccionamiento del proceso de contratación”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hermana de Alejandra Villafañe lanzó dura confesión sobre Raúl Ocampo: “No sabe dónde están las cenizas”

2. Daniela Álvarez reveló haber visto un extraterrestre y lo relacionó con la amputación de su pierna: “Todo que ver”

3. “Los sicarios lo estaban esperando en la rotonda”: amigo del coronel asesinado en Popayán, Cauca, reveló detalles a SEMANA

4. La fiscal Luz Adriana Camargo reconoció que evidencias sobre Calarcá estuvieron un año sin ser entregadas por la Dijín

5. David Racero se salvó de una sanción: MinTrabajo archivó investigación en su contra de forma exprés

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EMCALIProcuraduría General de la Naciónalumbrado publico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.