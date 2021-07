Confidenciales Proponen consulta entre Alejandro Gaviria, Rodrigo Lara y Juan Manuel Galán

Desde ya se ha sondeado cuáles podrían ser las consultas y alianzas que se formen para el 2022. Sin embargo, hay una que el representante del Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, viene sondeando con algunos colegas.

Según le contó Chacón a SEMANA le gustaría ver en una consulta de carácter liberal a Rodrigo Lara y a Juan Manuel Galán, porque dice que son dos políticos que han hecho un buen trabajo. Habla de que los acompañe Alejandro Gaviria si decide lanzarse, teniendo en cuenta que prácticamente todo el Partido Liberal lo está esperando para que los represente.

“A mí me gustaría que en una consulta del liberalismo participe gente fresca. Un Rodrigo Lara, Juan Manuel Galán y Alejandro Gaviria, esa sería para mí la consulta ideal de lo que espera Colombia. Que de allí saquemos el candidato presidencial, vicepresidencial y el jefe de debate”, afirmó Chacón.

El problema, más allá de que Gaviria se lance y Lara se le mida, es que Galán ya está comprometido con la Coalición de la Esperanza. Sin embargo, Chacón cuestiona esa alianza y se ha especulado que el rector de la Universidad de los Andes, quien se pensaba que llegaría allá, no la integrará. “A mí me parece que Gaviria no debería estar en la Coalición de la Esperanza. Deberíamos generar una coalición distinta, porque lo único que tiene de esperanza es el nombre”, comentó el congresista liberal.

Agregó que Sergio Fajardo ha querido mostrarse como independiente pero lleva varios años en la política, “ha sido alcalde de Medellín, Gobernador de Antioquia”, reclamó Chacón, mientras que Gaviria, según dice, sí es genuinamente un académico alejado de la política tradicional.