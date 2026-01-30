Proponen reforma constitucional “antitrampolín” para impedir que la Alcaldía de Bogotá sea antesala presidencial

El abogado David Cote presentó una propuesta de reforma constitucional orientada a modificar el artículo 197 de la Constitución Política, con el objetivo de inhabilitar al alcalde mayor de Bogotá para aspirar a la Presidencia de la República en el periodo inmediatamente siguiente a su mandato. La iniciativa, denominada “antitrampolín”, también contempla extender esta restricción a otros altos cargos del Estado.

Según explicó Cote, la propuesta surge a partir de un análisis histórico que evidencia el uso recurrente de la Alcaldía de Bogotá como plataforma electoral. A su juicio, esta práctica ha relegado la gestión de la ciudad frente a intereses políticos nacionales. “Petro lo logró, Mockus lo intentó renunciando y Claudia López hipotecó el metro por su afán de campaña. Hay que frenar esto constitucionalmente”, afirmó.

El abogado sostuvo que este comportamiento se ha repetido de manera transversal en distintas corrientes políticas. “El patrón es evidente y transversal. De izquierda a derecha, han visto a Bogotá como un escalón, no como una meta. Cuando un alcalde gobierna pensando en la Casa de Nariño, las decisiones técnicas se vuelven decisiones de marketing político. Eso le ha costado billones a la ciudad en obras inconclusas y promesas vacías”, señaló.

Como ejemplo de las consecuencias actuales de esta dinámica, Cote mencionó la situación de la línea 2 del metro. “El ejemplo más reciente es la línea 2 del metro, declarada desierta. Claudia López aceleró irresponsablemente la licitación sin rigor técnico, solo para dejar la placa puesta antes de iniciar su gira presidencial. El ego de un candidato no puede estar por encima de la ingeniería de la ciudad”, indicó.

La reforma propone un periodo de espera de cuatro años para aspirar a la Presidencia y extiende la medida al fiscal general, procurador, contralor y magistrados. “Queremos alcaldes que se levanten y se acuesten pensando en tapar huecos y mejorar la seguridad, no en su jingle de campaña presidencial. Con esta reforma, garantizamos que quien se elija para gobernar Bogotá, se dedique exclusivamente a gobernar Bogotá”, concluyó.