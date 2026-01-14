Confidenciales

Abogado David Cote demanda el decreto de emergencia económica: “Si dejamos pasar esta, el día de mañana gobernarán sin Congreso”

El jurista cuestiona el uso de la figura de excepción y pide al alto tribunal evaluar si el presidente puede asumir facultades extraordinarias para decretar medidas tributarias.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 9:09 p. m.
Abogado David Cote demanda el decreto de emergencia económica
Foto: Suministrada - API / Getty Images

El abogado David Cote presentó este lunes una demanda ante la Corte Constitucional contra el decreto de emergencia económica expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La acción busca que el alto tribunal declare la inexequibilidad de la norma, al considerar que se trata de un uso indebido de una figura excepcional prevista en la Constitución.

Según la demanda, el Ejecutivo habría recurrido a la declaratoria de emergencia sin que existan hechos sobrevinientes o imprevisibles que la justifiquen. Cote sostiene que esta herramienta, diseñada para responder a situaciones extraordinarias, estaría siendo utilizada para adoptar medidas de carácter fiscal sin el trámite ordinario en el Congreso ni el control político correspondiente.

Paloma Valencia pidió a la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica firmado por el presidente Petro

El documento radicado ante la Corte señala que el decreto fue expedido durante la vacancia judicial y legislativa, lo que, a juicio del demandante, habría limitado la capacidad de reacción institucional frente a la decisión del Gobierno. En ese contexto, el abogado afirma que se trataría de reformas tributarias encubiertas bajo el argumento de una emergencia social.

Tras presentar la demanda, Cote declaró: “Las emergencias son para catástrofes imprevisibles, no para tapar la mala gestión o los errores de cálculo del Ejecutivo. Lo que estamos viendo es un intento de legislar por la puerta de atrás, aprovechando que el Congreso y las Cortes estaban en receso. Defender la Constitución hoy es defender la billetera de la gente mañana”.

La acción judicial se suma a otros procesos impulsados por el abogado en contra de decisiones del Ejecutivo. Entre ellos, una acción popular relacionada con el precio de la gasolina y advertencias públicas sobre los efectos combinados de cambios demográficos y políticas salariales.

Con la admisión de la demanda, la Corte Constitucional deberá determinar si el presidente puede, bajo el amparo de la emergencia económica, asumir facultades extraordinarias para adoptar medidas con impacto tributario. Al respecto, Cote advirtió: “Si dejamos pasar esta, el día de mañana gobernarán sin Congreso. Esto es un precedente peligroso que vamos a detener”.

