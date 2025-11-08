Recusan a integrantes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Esta es la razón

En un escrito radicado este viernes ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Procuraduría General de la Nación, María Alejandra Cortés presentó una recusación contra los comisionados Fanny Guerrero Maya y William Abel Mercado Rendón, argumentando que no habrían actuado con la debida imparcialidad, objetividad, transparencia y rigurosidad técnica durante el trámite del proyecto de resolución que busca actualizar el cargo de comercialización dentro de la tarifa de energía.

Según cortes, la solicitud busca garantizar la aplicación del principio de imparcialidad objetiva en el desarrollo del proceso regulatorio y la adopción de decisiones técnicas fundamentadas.

El documento sostiene que los comisionados se habrían apartado de las observaciones y conceptos emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), así como de los aportes de otras entidades y gremios del sector, contraviniendo los principios de transparencia, competencia y objetividad regulatoria.

Según el documento, los dos comisionados habrían realizado manifestaciones públicas orientadas exclusivamente a reducir la tarifa de energía, sin sustento técnico ni consideración de las recomendaciones emitidas por la SIC.