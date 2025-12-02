Confidenciales

Representante Juan Carlos Wills radicó acción popular contra el alcalde Carlos Fernando Galán por cuenta del nuevo pico y placa los sábados

La medida del alcalde busca poner restricciones de movilidad a todos los carros que no estén matriculados en la ciudad y que paguen impuestos en otros municipios.

3 de diciembre de 2025, 12:04 a. m.