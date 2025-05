Representante Piedad Correal defiende al expresidente César Gaviria: “No puedo guardar silencio”

Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, se despachó contra Gaviria y sus aliados: “S on unos tacaños de la clase obrera , creen que la clase obrera está pidiendo migajas, regalos. No, está exigiendo derechos. Merecen recuperar lo que les arrebataron hace 30 años”.

Correal lo refutó frente a sus compañeros : “Como integrante del Partido Liberal no puedo guardar silencio ante las manifestaciones de algunos colegas contra nuestro presidente del Partido, el doctor César Gaviria. El respeto debe reinar entre todos”.

Ella también justificó la posición de Gaviria: “Él ha expresado su inconformidad con la consulta popular, lo que muchos de los integrantes de la bancada estamos totalmente de acuerdo. No podemos olvidar que lo que pasó con la reforma laboral fue, precisamente, el origen de no haber concertado las reformas, que no se concertó con los gremios, con los sindicatos, con los trabajadores y aquí se le echa la culpa al Senado por haberla hundido”.