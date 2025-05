🔴 Consulta popular de Petro: partidos anuncian ‘cónclave’ a pocas horas del debate. Siga el en vivo

10:00 a. m.

- Cambio Radical toma postura

La bancada del Senado de Cambio Radical tomó la decisión no respaldar la consulta popular “por ser inconveniente y para no caer en el juego populista del gobierno de Gustavo Petro, el cual, bajo el disfraz de ‘hablar por el pueblo’, lo que realmente pretende es allanar el camino para perpetuarse en el poder. Una consulta que le costaría a los colombianos más de $600.000 millones”.

9:30 a.m.

- Cónclave de partidos políticos

9:00 a.m.

- Estas son las 12 preguntas de la consulta popular

8:30 a.m.

- Las preguntas que hay del trámite de la consulta en el Senado

Lo que sucede en el Congreso es “una intervención política previa. El Senado tiene que dar un concepto favorable a la consulta popular que quiere plantear el presidente para dar el concepto. Aquí se plantea una discusión sobre el efecto que tendría un concepto desfavorable por parte del Senado, pues hay un vacío en la norma que no prevé una consecuencia de ello. Puede ocurrir que la pregunta sea una de las que no están permitidas por las leyes estatutarias. ¿Se trata solamente de un concepto sobre la conveniencia política de hacer esa consulta? ¿Un concepto desfavorable del Senado impide que se lleve a cabo la consulta o no es obligatorio para el Gobierno? El control de constitucionalidad de una consulta popular nacional no es automático, sino que requiere de demanda ciudadana", sostuvo en entrevista con SEMANA.