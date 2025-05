Consulta popular | La risa de Armando Benedetti cuando le hacen cuentas: ¿inminente visto bueno del Senado para ir a las urnas?

Tras el hundimiento de la reforma laboral, el Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió jugársela con la consulta popular, de modo que sean los ciudadanos los que decidan en las urnas el futuro de este proyecto.

Por lo tanto, el pasado 1.° de mayo, Día del Trabajo, el presidente Gustavo Petro radicó ante el Congreso de la República la consulta popular, de modo que en el Legislativo se estudie la viabilidad de este proyecto que será debatido este martes, 13 de mayo.

En El Debate de SEMANA, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se mostró optimista frente a la aprobación de la consulta popular en el Congreso. El funcionario, hasta sonrió cuando le hacían las cuentas para ver si le alcanzaban los votos al Gobierno Petro, en el Legislativo.

“No le voy a decir más, porque yo tengo varios gallos tapaos aquí. Yo tengo primero que buscar votos por el ‘sí’, pero hay gente por el voto ‘no’ que de pronto no va a asistir o va a apelar a la objeción de conciencia. Entonces, yo no puedo decir desde ya quién va a apelar a la objeción de conciencia”, resaltó Benedetti, mientras se sacaban cuentas en El Debate sobre los votos por el ‘sí’ con los que contaría el Gobierno Petro.

Acto seguido, en medio de risas, Benedetti dijo que las cuentas, a favor del ‘sí’ “no están tan mal”.

De acuerdo con Benedetti, el Gobierno Petro espera que entre hoy martes y mañana miércoles 15 de mayo, se decida finalmente en el Congreso qué pasará con la consulta popular.

“Yo creería que no debería haber mucho debate, porque todo el mundo ha tenido mucho tiempo para pensar qué opina o qué decisión debe tomar; o concepto favorable o negativo sobre la consulta”, destacó.

No obstante, Benedetti dijo estar “asustado” sobre lo que pueda llegar a pasar con la consulta popular en el Legislativo.

“Yo no le tengo miedo a nadie, pero estoy asustado de que no vayan a salir los votos”, agregó.

Al ser consultado sobre si el Gobierno Petro tiene, o no, un plan B en caso de que no llegue a pasar la consulta popular en el Congreso de la República, Benedetti afirmó en El Debate que no tienen en mente otra iniciativa y que tan solo no habría consulta.