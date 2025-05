Gustavo Petro le contesta a Humberto de la Calle, quien aseguró que el telón de fondo de su consulta popular es el “odio de clases”

“Con el telón de fondo del odio de clase, el Pacto Histórico necesitaba una bandera. Primero, la salud. No cuajó. El argumento (cierto) de la corrupción se diluyó en el inmenso mar de las múltiples corrupciones. Sirvió para indignar, pero no para movilizar. Y una vez intervenidas muchas EPS y ya con giro directo, las quejas han aumentado. Pensiones tampoco movió la aguja. Todavía los viejos son pocos. Y los jóvenes se creen inmortales”, comenzó.

Luego, el jurista apuntó así: “Pero saltó la liebre. Un tema relativamente menor, horas extras y dominicales, le regaló al Gobierno el músculo que necesitaba. Lo peor: si el Senado niega la consulta, es el Gobierno el que gana. Gana por punta y punta. Petro se ha colocado en la cabeza de la discusión. ¿Qué puede hacer la oposición? Rediscutir en serio la reforma. Aun si el Gobierno no desiste de la consulta, al menos baja una estigmatización que pareciera propia de la guerra del fin del mundo".

Hay una diferencia central entre "lucha de clases" y "odio de clases". Cuando López Pumarejo y el liberalismo en 1936, propuso la "Revolución en Marcha", que no wra más que un mejoramiento de las condiciones de la clase trabajadora colombiana y una modernización del mundo rural… https://t.co/IcmkuqaO6c

El presidente Petro le contestó con fuerza. “Hay una diferencia central entre ‘lucha de clases’ y ‘odio de clases’. Cuando López Pumarejo y el liberalismo, en 1936, propuso la Revolución en Marcha, que no era más que un mejoramiento de las condiciones de la clase trabajadora colombiana y una modernización del mundo rural a partir de la producción de la tierra y no de la tenencia simple de la tierra, planteaba una lucha de la gente que trabaja contra intereses anacrónicos. Como los que nacían de terratenientes improductivos, o simples rentistas parásitos del Estado, que no pagaban impuestos, sino que vivían de la renta, eso era lucha de clases. Cuando se respondió a la Revolución en Marcha liberal, asesinando a Jorge Eliécer Gaitán, y 300.000 campesinos, eso era odio de clases“, dijo.