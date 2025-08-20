Suscribirse

Sale de la Alcaldía de Bogotá la polémica directora de la Uaesp, Consuelo Ordóñez

La funcionaria fue cuestionada por la problemática de las basuras y cementerios de Bogotá.

Redacción Semana
21 de agosto de 2025, 12:51 a. m.
Consuelo Ordóñez, directora de la Uaesp, aseguró que no habrá paralización de la operación en febrero de 2026. Dijo que tiene listo el plan B para enfrentar una eventual contingencia provocada por la finalización de los contratos con los operadores.
Consuelo Ordóñez, directora de la Uaesp. | Foto: UAESP

El secretario General de Bogotá, Miguel Silva Moyano, confirmó este miércoles que el alcalde Carlos Fernando Galán le pidió la renuncia a la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

“Confirmo. El alcalde hoy le pidió la renuncia a la directora de la Uaesp, luego de conocer la negativa de la CRA frente al recurso de reposición. Se requiere un perfil distinto en la entidad y el nombre se conocerá en los próximos días”, dijo el funcionario.

Ella ha estado en el ojo del huracán por varias decisiones que tomó dentro de la entidad. Entre tantas cosas, ha sido cuestionada por la problemática de las basuras y la coyuntura con los cementerios de la capital del país.

