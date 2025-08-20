Bogotá
Sale de la Alcaldía de Bogotá la polémica directora de la Uaesp, Consuelo Ordóñez
La funcionaria fue cuestionada por la problemática de las basuras y cementerios de Bogotá.
El secretario General de Bogotá, Miguel Silva Moyano, confirmó este miércoles que el alcalde Carlos Fernando Galán le pidió la renuncia a la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).
“Confirmo. El alcalde hoy le pidió la renuncia a la directora de la Uaesp, luego de conocer la negativa de la CRA frente al recurso de reposición. Se requiere un perfil distinto en la entidad y el nombre se conocerá en los próximos días”, dijo el funcionario.
Ella ha estado en el ojo del huracán por varias decisiones que tomó dentro de la entidad. Entre tantas cosas, ha sido cuestionada por la problemática de las basuras y la coyuntura con los cementerios de la capital del país.
Confirmo. El alcalde @CarlosFGalan hoy le pidió la renuncia a la Directora de la UAESP, luego de conocer la negativa de la CRA frente al recurso de reposición. Se requiere un perfil distinto en la entidad y el nombre se conocerá en los próximos días. https://t.co/AiyXWaDCsI— Miguel Silva Moyano 📚 (@MSilvaMoyano) August 20, 2025