Confidenciales “Se atribuyen triunfos que no son de ellos”: Gustavo Bolívar lanza pulla a la oposición tras el anuncio de no gravar las pensiones

Confidenciales “Se atribuyen triunfos que no son de ellos”: Gustavo Bolívar lanza pulla a la oposición tras el anuncio de no gravar las pensiones

En la mañana de este martes, 25 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció nuevos cambios al texto de la reforma tributaria de cara a la radicación de una ponencia para el segundo debate en el Congreso de la República.

En ese sentido, dos cambios llamaron la atención. El primero tiene que ver con nuevos ajustes a la sobretasa de renta para las exportaciones de petróleo y carbón. El segundo, el cual causó más revuelo, fue la retractación de no gravar las pensiones altas en el país. Esto llevó a que ahora el recaudo de la reforma tributaria sea de $20 billones para 2023 y podría subir a cerca de $23 billones para 2026.

Diferentes sectores de la oposición, como el senador del Centro Democrático Miguel Uribe celebraron que fuera eliminado de la reforma tributaria el artículo que proponía gravar las altas pensiones.

“El presidente Gustavo Petro acaba de anunciar que se retira el articulado de las pensiones de la reforma tributaria. ¡Lo logramos!”, dijo Uribe.

Asimismo, el partido de La U, que no es de oposición, pero sí era una de las colectividades que estaba inconforme con varios puntos de la tributaria, celebraron que el Gobierno haya tenido en cuenta sus recomendaciones, especialmente en el tema de las pensiones.

No obstante, el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, quien también celebró la decisión, a través de su cuenta de Twitter le mandó una pulla a la oposición.

“El Gobierno y ponentes de los partidos La U, Verde, Conservador, Liberal y Pacto Histórico, luego de debatir 5 horas en Palacio, eliminamos hoy el impuesto a las pensiones y ya la oposición anda diciendo que es gracias a ellos”, manifestó Bolívar, razón por la cual aseguró que eso no es verdad y les solicitó no atribuirse triunfos que no son de ellos.

El gobierno y ponentes de los partidos U, Verde, Conservador, Liberal y Pacto histórico, luego de debatir 5 horas en Palacio, eliminamos hoy el impuesto a las pensiones y ya la oposición anda diciendo que es gracias a ellos.

No es verdad. Se atribuyen triunfos que no son de ellos — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 26, 2022

Finalmente, luego de la conversación que tuvo Petro con representantes de las distintas bancadas que son parte de la coalición de Gobierno, se espera que se pueda continuar con la discusión del proyecto.