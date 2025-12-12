Confidenciales
Secretario general del Tribunal de Cundinamarca es reconocido por sus más de 30 años al servicio de la justicia
El secretario Misael Bautista fue condecorado con el galardón “José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial”.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
El Consejo Superior de la Judicatura reconoció la ardua labor que por más de 30 años ha brindado el secretario general del Tribunal de Cundinamarca, Misael Alejandro Bautista Castelblanco, al servicio y compromiso de la justicia en Colombia.
Por ese esfuerzo inalcanzable, Bautista recibió la condecoración “José Ignacio de Márquez al Méruto Judicial” en la categoría Bronce, durante la celebración que se llevó a cabo en el Teatro Colón, en el centro de Bogotá.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca destaca la condecoración José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial otorgada al secretario general, Dr. Misael Alejandro Bautista Casteblanco, por sus más de 30 años de servicio y compromiso con la justicia. ▶️ ⚖️ https://t.co/hjL2aNdgtG pic.twitter.com/qbxQmVTdwH— Tribunal Adtvo. de Cundinamarca | TAC (@tacundinamarca) December 11, 2025
Esta premiación, que se creó como homenaje al primer presidente civil de Colombia, José Ignacio de Márquez, reconoce la labor de los servidores judiciales que a diario trabajan porque ese sistema funcione de manera acorde en el país.
El secretario Misael Bautista inició su relación en el Tribunal de Cundinamarca como adjudicante, desde 2009 llegó al cargo que ostenta en la actualidad por medio de concurso y también se ha desempeñado como profesor de la Universidad Antonio Nariño.
Desde el Tribunal, destacaron que “esta condecoración representa un motivo de profunda satisfacción, pues reconoce el trabajo responsable, ético y ejemplar del doctor Bautista Castelblanco, cuya labor ha contribuido significativamente al fortalecimiento administrativo y operativo de la Corporación”.