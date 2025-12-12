Suscribirse

Secretario general del Tribunal de Cundinamarca es reconocido por sus más de 30 años al servicio de la justicia

El secretario Misael Bautista fue condecorado con el galardón “José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial”.

Redacción Semana
13 de diciembre de 2025, 12:37 a. m.
No
Condecoración al secretario general del Tribunal de Cundinamarca.

El Consejo Superior de la Judicatura reconoció la ardua labor que por más de 30 años ha brindado el secretario general del Tribunal de Cundinamarca, Misael Alejandro Bautista Castelblanco, al servicio y compromiso de la justicia en Colombia.

Por ese esfuerzo inalcanzable, Bautista recibió la condecoración “José Ignacio de Márquez al Méruto Judicial” en la categoría Bronce, durante la celebración que se llevó a cabo en el Teatro Colón, en el centro de Bogotá.

Esta premiación, que se creó como homenaje al primer presidente civil de Colombia, José Ignacio de Márquez, reconoce la labor de los servidores judiciales que a diario trabajan porque ese sistema funcione de manera acorde en el país.

El secretario Misael Bautista inició su relación en el Tribunal de Cundinamarca como adjudicante, desde 2009 llegó al cargo que ostenta en la actualidad por medio de concurso y también se ha desempeñado como profesor de la Universidad Antonio Nariño.

Desde el Tribunal, destacaron que “esta condecoración representa un motivo de profunda satisfacción, pues reconoce el trabajo responsable, ético y ejemplar del doctor Bautista Castelblanco, cuya labor ha contribuido significativamente al fortalecimiento administrativo y operativo de la Corporación”.

