Confidenciales

Secretario general del Tribunal de Cundinamarca es reconocido por sus más de 30 años al servicio de la justicia

El secretario Misael Bautista fue condecorado con el galardón “José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial”.

Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

13 de diciembre de 2025, 12:37 a. m.