Senadora Paloma Valencia pide justicia por madre que asegura que un hombre trató de abusar a su hija de siete años

También manifestó que se encuentra indignada porque no pasó nada ante la justicia. “Yo muy indignada por ese caso puse la denuncia, llevé los videos, porque todo quedó grabado en cámaras de seguridad, pero no pasó absolutamente nada, para la justicia, para las autoridades esto no fue suficiente y no consideran que sea un peligro para la sociedad y hoy está libre”, aseveró la madre.