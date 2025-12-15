Suscribirse

Sergio Díaz-Granados fue reelegido como presidente ejecutivo de CAF

El Directorio del banco de desarrollo regional respaldó por unanimidad la continuidad del colombiano por un nuevo período de cinco años.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 2:04 a. m.
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF - banco de desarrollo de América Latina y Caribe.
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF | Foto: Cortesía CAF

El Directorio de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) aprobó la reelección del colombiano Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo de la institución para un nuevo período de cinco años, hasta el 2031. La decisión refleja el respaldo unánime de los países accionistas a una gestión que ha fortalecido el papel de CAF como uno de los principales bancos multilaterales de la región.

El voto de confianza se da tras los resultados obtenidos durante su primer mandato, marcado por un crecimiento institucional sin precedentes y por una estrategia orientada a posicionar a América Latina y el Caribe como una región capaz de ofrecer soluciones a los grandes desafíos globales. En los últimos cuatro años, CAF registró aprobaciones anuales superiores a los USD 16.000 millones y llevó a cabo la mayor capitalización de su historia, por USD 7.000 millones.

Uno de los hitos centrales de esta etapa ha sido la expansión geográfica del banco. Bajo la presidencia de Díaz-Granados, CAF incorporó seis nuevos países, con un énfasis particular en Centroamérica y el Caribe, y concretó el regreso de Chile como miembro pleno. Esta ampliación consolida a CAF como la entidad multilateral con mayor presencia territorial en la región, ampliando su capacidad de financiar proyectos de integración, comercio e impacto transfronterizo.

Contexto: Sergio Díaz-Granados: “los principales desafíos para la economía de América Latina son la pobreza, la desigualdad y el cambio climático”

En materia ambiental, CAF avanzó en su objetivo de convertirse en el banco verde de la región. La meta de que el 40 % de sus aprobaciones fueran sostenibles se alcanzó anticipadamente en 2024. En la COP30, la entidad anunció inversiones por USD 40.000 millones en los próximos cinco años para financiar la transición energética, la acción climática y el crecimiento sostenible.

“Agradezco profundamente la confianza del Directorio”, afirmó Díaz-Granados, quien aseguró que en el nuevo período buscará duplicar la cartera de la institución y fortalecer el trabajo con el sector privado.

