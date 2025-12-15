Sergio Díaz-Granados fue reelegido como presidente ejecutivo de CAF

El Directorio de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) aprobó la reelección del colombiano Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo de la institución para un nuevo período de cinco años, hasta el 2031. La decisión refleja el respaldo unánime de los países accionistas a una gestión que ha fortalecido el papel de CAF como uno de los principales bancos multilaterales de la región.

El voto de confianza se da tras los resultados obtenidos durante su primer mandato, marcado por un crecimiento institucional sin precedentes y por una estrategia orientada a posicionar a América Latina y el Caribe como una región capaz de ofrecer soluciones a los grandes desafíos globales. En los últimos cuatro años, CAF registró aprobaciones anuales superiores a los USD 16.000 millones y llevó a cabo la mayor capitalización de su historia, por USD 7.000 millones.

Uno de los hitos centrales de esta etapa ha sido la expansión geográfica del banco. Bajo la presidencia de Díaz-Granados, CAF incorporó seis nuevos países, con un énfasis particular en Centroamérica y el Caribe, y concretó el regreso de Chile como miembro pleno. Esta ampliación consolida a CAF como la entidad multilateral con mayor presencia territorial en la región, ampliando su capacidad de financiar proyectos de integración, comercio e impacto transfronterizo.

En materia ambiental, CAF avanzó en su objetivo de convertirse en el banco verde de la región. La meta de que el 40 % de sus aprobaciones fueran sostenibles se alcanzó anticipadamente en 2024. En la COP30, la entidad anunció inversiones por USD 40.000 millones en los próximos cinco años para financiar la transición energética, la acción climática y el crecimiento sostenible.