Confidenciales Sergio Fajardo le pide al presidente Petro que explique el cese al fuego con el ELN: “No tiene voluntad de paz”

En la noche del miércoles, el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1117 de 2023, mediante el cual se decretó el cese al fuego con la guerrilla del ELN, grupo con el que actualmente se adelantan diálogos de paz.

La medida regirá desde las 00:00 horas del próximo 3 de agosto e irá hasta las 00:00 horas del 29 de enero de 2024.

Adicionalmente, el texto establece que el cese al fuego bilateral podrá ser prorrogado, previa valoración de la mesa de diálogo de paz de los informes del mecanismo de monitoreo y verificación, y conforme con lo acordado por las partes.

Tras conocerse la firma del decreto, el excandidato presidencial Sergio Fajardo pidió el presidente Petro que explique el cese al fuego con un grupo armado que, aseguró, “no tiene voluntad de paz”.

“Con este decreto recuerdo a Antanas Mockus decir que el ‘Publíquese, comuníquese y cúmplase’ debería ser siempre remplazado por ‘Publíquese, comuníquese, explíquese y cúmplase’. El presidente Petro tiene la obligación de explicarle al país este cese al fuego con un grupo armado que hoy nos demostró, de nuevo, que no tiene voluntad de paz”, manifestó el también exgobernador de Antioquia.

— Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) July 6, 2023

Hora antes antes de la firma del decreto, el presidente Petro había revelado el inicio del cese al fuego bilateral con el ELN. Esto a pesar de que en las últimas horas secuestraron en Arauca a la sargento Karina Ramírez y a sus dos hijos, hecho que causó indignación en el país.

“Lo único que me dijeron era que tenía que tener tranquilidad y paciencia; les dije que paciencia no puedo tener porque yo tengo que mirar a ver qué hago. Estaba pensando madrugar hoy e irme a hacer la ruta que ella hizo para ver si la puedo localizar, pero debido a unas visitas que tuve del Ejército, psicólogos... me decían que lo mejor era esperar”, le dijo a SEMANA Gerardo Ramírez, padre de la sargento.