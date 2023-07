Sin importar el secuestro de la sargento Karina Ramírez y sus dos hijos, el presidente Petro anuncia que “el ELN empieza el cese al fuego mañana”

En un evento en el que el presidente Gustavo Petro celebró la aprobación de la ley del derecho al campesinado, que fue aprobada en la pasada legislatura del Congreso, el mandatario mencionó que a partir de este jueves, 6 de julio, comenzará el cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN. Eso, a pesar de que en las últimas horas secuestraron a la sargento Karina Ramírez y sus dos hijos.

“Ahí aparece el ELN que empieza el cese al fuego mañana, cierto, con nosotros, hablando de un acuerdo nacional”, afirmó el mandatario.

Petro hacía un recuento de cómo lograr la paz en medio de su discurso en favor del campesinado. “Yo me imagino cómo se puede tratar al pueblo trabajador como esclavos o si todavía estamos pensando si el campesinado puede todavía vivir en los páramos y en las selvas y no en la tierra fértil”, aseguró.

Asimismo, habló de la igualdad y de cómo debería buscar la paz en el país. “Colombia, en cierta forma, tiene esa disyuntiva, siempre la ha tenido desde que se creó, o hace un camino pacífico o se elimina la sociedad”, aseguró Petro.

Sobre el campesinado, el presidente mencionó que antes de que se aprobara esta ley los campesinos no contaban con los mismos derechos constitucionales. Incluso, se refirió a una “gran masacre paramilitar” desde 1991 y que fue hasta finales de siglo. “Las historias ya se conocen, poco a poco van apareciendo”, dijo.

Petro afirmó que la “fuerza campesina” está presente siempre. Habló de “despojo”, de producción de alimentos nacional en comparación a décadas atrás y mencionó que ha sido un retroceso dedicar tierras para los automóviles.

El mandatario también se refirió a una transformación mundial, para hacer referencia a una transición energética. Dijo que eso cambia las relaciones de poder en la actualidad. “No se puede hablar de democracia cuando los países en los que nació la democracia dejan que se ahoguen centenares y decenas de migrantes solo porque no tienen su color de piel”, aseguró.

Petro también se refirió a la reforma agraria y dijo que le “encantaría” que la base de ese proyecto fuera en la región Caribe, en las tierras del Magdalena Medio. Sin embargo, dijo que actualmente el desierto allí se está extendiendo y el agua va perdiendo presencia, lo que no permite la fertilidad. “Es una situación que nos podría llevar al hambre”, señaló.

El mandatario pidió tener un campesinos más fuerte y habló de “desatarlo”. “Hoy en indispensable que aparezca el movimiento campesino con toda su contundencia a nivel nacional”, afirmó el presidente. Y que el propósito sería luchar por la reforma agraria y acelerarla.

Dijo que en el Congreso hay visiones retrógradas que quisieran quitarle la función a la tierra y señaló que incluso son de personas que consideraba progresistas. Pidió que el campesinado tenga más terrenos en el país para lograr mayores ingresos.

También se refirió a los pensionados y la posibilidad de que los adultos mayores obtengan un subsidio como lo propone en su reforma pensional. Igualmente de su propuesta de reforma laboral y de la de educación que se presentará en los próximos meses.

Sobre el secuestro de la sargento Ghislaine Karina Ramírez se conoce que fue secuestrada por el ELN en el Cauca en las últimas horas. “Lo único que me dijeron era que tenía que tener tranquilidad y paciencia; les dije que paciencia no puedo tener porque yo tengo que mirar a ver qué hago. Estaba pensando madrugar hoy e irme a hacer la ruta que ella hizo para ver si la puedo localizar, pero debido a unas visitas que tuve del Ejército, psicólogos... me decían que lo mejor era esperar”, le dijo a SEMANA Gerardo Ramírez padre de la sargento.