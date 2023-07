Los graves riesgos que corre el niño con autismo que fue secuestrado por el ELN junto a su mamá y su hermana

La psiquiatra infantil Olga Albornoz aseguró que es muy importante que no separen al menor de su madre.

La noticia de que la sargento Ghislaine Karina Ramírez fue secuestrada por el Eln junto a sus dos hijos ha generado rechazo nacional, más aún porque uno de los menores, de apenas seis años, padece de autismo.

La psiquiatra infantil Olga Alboronoz le dijo a SEMANA que considera esta situación como “aberrante” y pidió la liberación inmediata del niño, su mamá y su hermana.

La experta señaló que los trastornos del espectro autista pueden ser muy amplios y, por ende, sus síntomas también varían mucho de paciente a paciente. No obstante, dijo que ejercen algunas conductas comunes.

“Tienen algo que los conecta, que es su absoluto rechazo al cambio. Les gusta lo que es continuo, estar en su ambiente. Se descomponen muy fácilmente cuando se les cambian las condiciones. Reaccionan muy mal a lo que no están acostumbrados y sus síntomas empeoran inmensamente”, sostuvo la psiquiatra.

Indicó que un evento de estas características es “mucho más traumático” para un niño diagnositcado con autismo. Explicó que estos pacientes pueden identificar con facilidad cuando se produce un cambio agresivo en sus circunstancias, en este caso el secuestro.

“Si se descomponen por un cambio en la comida, por un olor que no conocen, hay que imaginar cómo reaccionan ante situaciones de tanta ansiedad, no solo para ellos, sino para las personas que los rodean. Es muy grave la situación que está viviendo el niño en este momento”, dijo la psiquiatra.

Aseveró que es fundamental que no sea separado de su madre, para que las repercusiones en su estado de salud no sean peores.

Según Albornoz, generalmente los pacientes autistas tienen una persona a la cual le llaman objeto ancla, que es la más importante en su vida. En esa medida, sostuvo que “confía” en la sargento Ramírez, pues consideró que tendrá un papel clave para ayudar a controlar los síntomas de su hijo.

Ella es la sargento Karina Ramírez, secuestrada junto a sus dos hijos por el ELN en el departamento de Arauca. - Foto: Archivo Particular

De hecho, advirtió que las mamás de los niños autistas son capaces de entablar una comunicación única y especial con ellos, lo cual podría permitirle tranquilizar al menor y brindarle su apoyo durante estos momentos difíciles.

“El niño no va a salir indemne de esta situación y va a necesitar un manejo muy especial. Esta es una situación aberrante y más en estas condiciones”, sostuvo la psiquiatra.

Por último, dijo que es muy importante que el grupo armado que secuestró al menor lo libere junto a su familia. “Soltar solo al niño o soltar solo a la mamá es una situación gravísima. Tienen que salir el niño y su mamá”, concluyó la doctora Albornoz.

La Liga Colombiana de Autismo también se pronunció

Más temprano, la Liga Colombiana de Autismo emitió un comunicado en el que rechazó el secuestro del menor de edad y de su familia

“Exigimos a la luz del derecho internacional humanitario y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Colombia, su inmediata liberación. Colombia es el país número 100 en ratificar la Convención, la cual reconoce la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad”, manifestó la organización y recordó el derecho que tienen todas las personas a no ser privadas de la libertad de forma ilegal o arbitraria.

El autismo es una condición que les impide a los niños relacionarse adecuadamente con otras personas y los hace más sensibles a los estímulos externos. - Foto: Getty Images

En consonancia con lo que advirtió la psiquiatra Albornoz, la Liga Colombiana de Autismo también señaló que los altos niveles de estrés y las estimulaciones sensoriales a las que han sido sometidos el niño y su familia a raíz del secuestro pueden tener impactos negativos y profundos en su estado de salud.

Además, expresaron que a su corta edad el menor puede tener síntomas que pongan en riesgo su integridad personal y su estado emocional. Esto, indicaron, podría estar agravado por el hecho de que es más proclive a no medir los peligros que existen en un entorno hostil en el cual sus derechos están siendo vulnerados.

“La Liga Colombiana de Autismo, entidad sin ánimo de lucro, reconocida ante el Estado Colombiano como una organización que trabaja desde el año 2009, por la garantía de los derechos de las personas con autismo y sus familias, ofrece su máxima solidaridad con la familia, y pone a disposición todo el apoyo sicosocial que pueda brindar”, concluyó la organización.

Esto dijeron los abuelos del menor

La familia de la sargento Ramírez ya ha manifestado su preocupación por ella y por sus dos hijos, pues temen lo que pueda pasarles mientras se encuentran secuestrados.

En conversación con SEMANA, los padres de la sargento aseguraron que no han tenido contacto con su hija desde el pasado lunes 3 de julio y advirtieron que estaban preocupados desde que dejó su casa, junto a sus hijos.

Además, expresaron la inquietud que les deja el estado de su nieto. “Lo que más me angustia es que él no puede estar separado de la mamá (...). Yo lo que pido es que no lo separen de ella”, anotó María Chitiva, madre de Ghislaine Karina.

De paso, dijo que el pequeño, “se desespera con todo y muy rápido”. Además, puede reaccionar con golpes o rasguños, según como se sienta. Por esta razón, temen que la respuesta de sus secuestradores atente contra la integridad del menor. “Lo van a tratar mal”, se lamentó su abuela.