Soldado que se voló en su turno de centinela por unas copas de licor fue condenado

La Justicia Penal Militar reveló el caso de un soldado en el departamento de Guainía que dejó abandonada su función de centinela por irse a tomar licor.

“Los hechos se presentaron en las instalaciones del Batallón de Infantería de Selva n.º 45 “Gr. Próspero Pinzón”, con sede en Puerto Inírida, Guainía. Según la investigación de la Fiscalía 2490 Penal Militar y Policial ante juez de conocimiento, el uniformado se ausentó de su lugar de guardia y fue encontrado fuera del perímetro asignado consumiendo alcohol", indicó la Justicia Penal Militar.

La Justicia Penal Militar informó sobre la más reciente condena contra un soldado tras abandonar el puesto por irse a tomar licor. Foto: Justicia Penal Militar

Sobre la condena contra el militar, indicó el Juzgado Penal que: “al separarse indefinidamente del puesto n.º 8 de guardia de su unidad militar el pasado 16 de marzo, mientras fungía en su servicio de guardia, afectó el bien jurídico del servicio al desapegarse del cumplimiento de su deber funcional como centinela, para el cual había sido nombrado previamente con las formalidades propias de una orden del día”.

Tras la conducta indebida, el juzgado condenó al soldado a seis meses de prisión domiciliaria.