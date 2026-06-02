Centro Democrático se compromete a reunir un millón de votos para Abelardo de la Espriella en Medellín

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ha sido claro en que su compromiso es “con el pueblo” y que por esa razón no hará ningún tipo de acuerdo con los partidos políticos de cara a la segunda vuelta presidencial.

Abelardo de la Espriella (50,3 %) pica en punta y le saca 7,7 puntos a Iván Cepeda (42,6 %) de cara a la segunda vuelta presidencial, según AtlasIntel

Sin embargo, diferentes sectores han expresado su apoyo para la jornada del 21 de junio, cuando los colombianos elegirán al sucesor de Gustavo Petro entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

En medio de todo este escenario, el vocero del uribismo en Antioquia, el exconcejal Sebastián López, aseguró que el partido trabajará para respaldar a de la Espriella.

“Desde Medellín asumimos el compromiso: un millón de votos para Abelardo Presidente”, dijo.

Agregó: “Vamos a derrotar en las urnas a quienes han llevado a Colombia por el camino equivocado. Es hora de recuperar el rumbo, defender la libertad, fortalecer la seguridad y volver a creer en la capacidad de nuestra gente para sacar adelante el país”.

La excandidata Paloma Valencia, tras los resultado del 31 de mayo donde quedó en tercer lugar con 1,6 millones de votos, anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella.