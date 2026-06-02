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Iván Cepeda bloqueó a TeleAntioquia en X y el canal público le reclamó: “Censura”

Desde ese medio de comunicación reclamaron que ese hecho afectaría su trabajo periodístico.

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Redacción Semana
2 de junio de 2026 a las 4:57 p. m.
El candidato Iván Cepeda bloqueó esa cuenta en su red social.
El candidato Iván Cepeda bloqueó esa cuenta en su red social. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En medio de la contienda presidencial, el canal público TeleAntioquia denunció que el candidato Iván Cepeda los bloqueó de su cuenta de X, lo que les impide monitorear la información que publica en esa red social.

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“TeleAntioquia rechaza censura por parte del candidato a la Presidencia Iván Cepeda”, dijeron.

Según detallaron, les preocupa que el ejercicio periodístico se vea afectado por el bloqueo de la cuenta en esta red social. “Esta situación limita la posibilidad de que nuestro equipo periodístico interactúe directamente con las publicaciones del aspirante, que es una figura de interés público en el marco del actual proceso electoral”, dijeron.

Asimismo, reclamaron porque consideran que los medios de comunicación cumplen una función esencial en la democracia. “Su labor permite que los ciudadanos accedan a la información plural, contrastada y oportuna, vigilen los poderes públicos y tomen decisiones informadas”, agregaron.

De todas maneras, dijeron que mantendrán su compromiso con el pluralismo y la independencia periodística.